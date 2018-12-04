XVIII Съезд "Единой России" проходит в Москве Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

XVIII Съезд "Единой России" проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия".

В его работе принимают участие 3,5 тысячи делегатов и гостей.

В первый день Съезда была организована работа трех дискуссионных площадок - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых подведены итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".

Площадка "Обновление" посвящена ценностным ориентирам партии. Ее участники обсудили этические нормы для членов ЕР, представили предложения по повышению эффективности работы партийных отделений и депутатов от партии в межвыборный период, а также партийное строительство и качество внутрипартийных коммуникаций.

Участники дискуссии подняли вопрос о введении этических норм, обязательных для следования всеми членами партии. Как заявил депутат Госдумы Андрей Красов, итоги региональных дискуссий показали запрос на усиление требований к членам "Единой России". Он подчеркнул, что большинство партийцев придерживаются этических норм, но есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии.



Как отметила заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Ольга Баталина, "должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше чем с любого другого человека".



Секретарь Нижегородского регионального отделения партии, депутат Госдумы Денис Москвин озвучил инициативу о создании рейтинга региональных и муниципальных депутатов на основе оценки однопартийцев. По его словам, это позволит повысить эффективность их работы, которая зачастую снижается в межвыборный период, и укрепить их взаимодействие с первичным партийным звеном. Результаты рейтинга будут учитываться при поддержке того или иного кандидата от Партии на следующий политический цикл.

В ходе дискуссии "Единая Россия" объявила о запуске Высшей партийной школы по обучению членов и сотрудников исполкомов по четырем образовательным модулям.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что в партии чувствуют и понимают запрос из региональных отделений на совершенствование системы партийной учебы.

"Есть предложения, которые поступают по учебе нашего партийного звена. Наши специалисты, которые будут работать в нашей Высшей партийной школе, будут готовить модули, выезжать на территории и проводить обучение на местах", - сообщил он.

На площадке "Открытость" участники Съезда обсудили вопросы взаимодействия партии с гражданским обществом и повышения качества обратной связи с избирателями. Особое внимание уделялось развитию цифровых технологий в политическом процессе.

Одним из ключевых стало решение о предоставлении грантовой поддержки общественно значимых проектов первичных отделений "Единой России". "Первички" представляют интересы людей, проживающих на конкретной территории. Грантовая поддержка социальных проектов первичных отделений позволит эффективнее взаимодействовать с населением, решать их проблемы и видеть результаты работы партийцев в краткосрочной перспективе, а также повысить роль "первичек", - сказал заместитель руководителя ЦИК - руководитель управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов.

"Единая Россия" запускает информационную систему "Избиратель-депутат". Это единая база депутатов фракций партии, а также членов Совета Федерации, являющихся членами "Единой России", которая содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных. Об этом сообщил член рабочей группы "Цифровая партия" Вячеслав Сатеев, выступая на дискуссионной площадке "Открытость".

"Сегодня мы открываем платформу "Избиратель-депутат". Это база данных, доступная в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в нашем обновленном мобильном приложении. Базовая информация о составе фракций собрана через региональные отделения партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте для того, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице обновления, фотографии, видео, график приемов и многое другое. Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов", - рассказал он.

База "Избиратель-депутат" доступна на сайте: https://ideputat.er.ru.

Эксперты и участники площадки "Лидерство" затронули вопросы анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям.

Во второй день Съезда, 8 декабря, запланировано проведение четырех площадок - "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий". На пленарном заседании Съезда будут определены задачи и векторы работы "Единой России" на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в центральных и руководящих органах партии.