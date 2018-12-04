Дзержинский клуб каратэ-до шито-рю сейщукан получит муниципальное нежилое помещение в безвозмездное пользование Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан в Дзержинске Нижегородской области получит муниципальное нежилое помещение в безвозмездное пользование. Об этом сообщает пресс-служба Думы города.

Такое решение приняли депутаты Гордумы на заседании 6 декабря. Они согласовали передачу в безвозмездное пользование АНО "Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан" нежилого помещения площадью 140,5 кв м, расположенного по адресу: ул. Ватутина, д. 17/7, для ведения уставной деятельности.

Ранее депутаты профильного комитета - по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике, в ходе выездного совещания осмотрели это помещение. Затем, на комитете депутаты приняли решение передать его спортивной организации на весь запрашиваемый срок - пять лет. Депутатский корпус поддержал решение комитета.



Кроме того, на заседании Думы депутаты приняли решение о передаче в безвозмездное пользование сроком на пять лет Федеральному государственному казенному учреждению "2 отряд федеральной противопожарной службы по Нижегородской области" муниципального имущества (двух автомобилей) на сумму 1,3 млн рублей.