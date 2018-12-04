Выпуск импортозамещающего горно-шахтного оборудования наладят в Нижнем Новгороде на средства ФРП Бизнес

Выпуск импортозамещающего горно-шахтного оборудования наладят в Нижнем Новгороде на средства федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это производство организует "Завод Красный якорь", который привлек в качестве кредита в ФРП 100 млн рублей, планируя направить их, помимо организации выпуска горно-шахтного оборудования, также на создание производства комплектующих для якорных цепей и морских нефтегазодобывающих платформ. Эти изделия тоже являются импортозамещающими.

Общая стоимость реализации трех проектов составляет 268 млн рублей. Структура заимствования выглядит следующим образом: кредит на 100 млн рублей предоставляет на три года федеральный ФРП (70 млн рублей) и Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области (30 млн рублей). Льготная ставка по кредитам составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие два года.

"Такие проекты - новое направление для отечественной промышленности. Для их реализации создадут комплекс из вспомогательного производства и трех основных рабочих центров, которые будут оснащены высокотехнологичным, частично роботизированным кузнечно-прессовым оборудованием", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив важность проекта.

За период использования займа объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней составит 150 млн рублей.

Глеб Никитин отметил, что после ввода производств в эксплуатацию, "доля иностранной продукции по всем трем продуктам снизится до 15%". Сейчас зарубежные поставщики занимают порядка 56% отечественного рынка якорных комплектующих, в производстве элементов оффшорных нефтегазовых платформ - 100%, а комплектующих для горношахтного оборудования - 91%.

"Продукция проекта будет востребована в машиностроении, угольной, цементной промышленности и судостроении", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Чем больше новых импортозамещающих производств появится в Нижегородской области, тем шире станут возможности наших предприятий по завоеванию конкурентных рынков. Дополнительные доходы промышленности - это новые рабочие места для нижегородцев, рост зарплат для сотрудников предприятий", - добавил он.

В фонде развития промышленности сейчас на рассмотрении находится еще четыре заявки от региона с совокупным объемом инвестиций почти в 1,5 млрд рублей.