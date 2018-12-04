Строительство детсада планируется на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство детского сада планируется на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший 7 декабря на заседании регионального совета по земельным и имущественным отношениям, который одобрил предоставление земельного участка для строительства объекта.

Заявителем на предоставление участка площадью 10 тысяч кв метров выступило Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода. Стоимость возведения объекта составляет 241,3 млн рублей. Планируемый срок строительства – один год. Ориентировочная площадь застройки составляет почти 2 тысячи кв метров.

Рассмотрев параметры проекта, представители совета по земельным и имущественным отношениям приняли решение предоставить участок для строительства детского сада.