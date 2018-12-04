Несколько домов в ЖК "Новинки Smart Sity" уже подключают к теплу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа по подключению нескольких домов в ЖК "Новинки Smart Sity" ведется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такую информацию озвучили в ходе заседания рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов был заслушан отчет рабочей группы по исполнению поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В рамках исполнения поручения в настоящее время ведется работа по подключению к теплу четырех домов, находящихся в высокой степени готовности", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей группы представители Минтранса отчитались о ходе решения вопроса по транспортной развязке к жилому комплексу (в районе деревни Ольгино). По этому вопросу достигнуты предварительные договоренности на федеральном уровне. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поручил министерству финансов и министерству транспорта Нижегородской области проработать вопрос включения этой транспортной развязки в нацпроект.

"В первом квартале 2019 года необходимо решить вопрос с проектно-изыскательными работами. К концу третьего квартала выходить на положительное заключение экспертизы", - сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что вопрос достройки ЖК "Новинки Smart Sity" находится на постоянном контроле правительства региона.

Напомним, 31 октября 2018 года стало известно, что подрядная организация начала подведение тепловых коммуникаций к 15 домам ЖК "Новинки Smart Sity", находящимся в наибольшей степени готовности. Поручение выбрать дома, в которых целесообразно в первую очередь закрыть тепловой контур, и провести эти работы до конца года озвучил Глеб Никитин в ходе межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов.

25 октября 2018 года депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора Нижегородской области о выделении в течение трех лет – 2018, 2019 и 2020 г.г. - 162 млн рублей, 200 млн рублей и 50 млн рублей соответственно для увеличения уставного капитала АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Увеличение уставного капитала позволит Объединенной дирекции пройти аккредитацию в качестве организации, которая имеет право в качестве регионального оператора достраивать ЖК "Новинки Smart Sity".