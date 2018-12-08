Свыше 2700 банок икры рыбы изъято из торгового оборота в Арзамасе Нижегородской области.
По данным регионального комитета госветнадзора, нарушения были выявлены в ходе проведения рейдовых мероприятий.
Установлено, что на площади Сергия Старогородского осуществлялась продажа продовольственной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.
В списке таких продуктов оказались икра лососевая, зернистая икра горбуши, производства ООО "Камчатские деликатесы", икра палтуса кольская черная, изготовитель "Мурманский рыбкомбинат", икра щуки, производитель ООО "ВИС–Продукт".
В итоге 2720 банок сняты с реализации и размещены на ответственное хранение.
Владелец продукции оштрафован.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+