Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2018 10:29  [88] Свыше 2700 банок икры рыбы изъято из торгового оборота в Арзамасе Нижегородской области
09 декабря 2018 09:39  [87] "Ваши подвиги являются для подрастающего поколения самым надежным ориентиром на жизненном пути", - Евгений Лебедев
08 декабря 2018 16:21  [296] Росрыболовство заявило о резком падении цен на красную икру в декабре из-за рекордного улова лососевых
08 декабря 2018 15:43  [205] "Реформа обращения с ТКО сложная, но она обязательная", - Дмитрий Кобылкин
08 декабря 2018 15:07  [286] Волонтёры просят помощи в поисках 40-летнего Виктора Чикина, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону
08 декабря 2018 12:37  [276] "Ликвидация накопленного экологического ущерба находится под пристальным вниманием нижегородцев", - Владислав Атмахов
08 декабря 2018 11:48  [299] Пропавшая 1 декабря в Богородском районе Нижегородской области Ирина Сычёва найдена живой
08 декабря 2018 11:19  [316] Роман Колосов: "Нижнему Новгороду необходима система управления дорожным движением, выделенные полосы и реверсивное движение "
08 декабря 2018 11:01  [125] Более 100 км газовых сетей планируется построить в Нижегородской области до конца 2018 года
08 декабря 2018 10:34  [171] Интернет-линия вопросам тарифов на коммунальные услуги в 2019 году пройдёт в Нижегородской области 19-25 декабря
Общество

Свыше 2700 банок икры рыбы изъято из торгового оборота в Арзамасе Нижегородской области

09 декабря 2018 10:29  [88] Общество

Свыше 2700 банок икры рыбы изъято из торгового оборота в Арзамасе Нижегородской области.

По данным регионального комитета госветнадзора, нарушения были выявлены в ходе проведения рейдовых мероприятий.

Установлено, что на площади Сергия Старогородского осуществлялась продажа продовольственной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

В списке таких продуктов оказались икра лососевая, зернистая икра горбуши, производства ООО "Камчатские деликатесы", икра палтуса кольская черная, изготовитель "Мурманский рыбкомбинат", икра щуки, производитель ООО "ВИС–Продукт".

В итоге 2720 банок сняты с реализации и размещены на ответственное хранение.

Владелец продукции оштрафован.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph