Выездной прием граждан пройдет в администрации Городецкого района Нижегородской области 21 декабря Политика

Выездной прием граждан пройдет в администрации Городецкого района Нижегородской области 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, мероприятие будет проходить в здании районной администрации с 11:00 до 13:00.

Согласно предоставленной информации, участие в приеме граждан примут представители органов исполнительной власти и аппарата Уполномоченного по правам человека Нижегородской области.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

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