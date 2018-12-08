Синоптики предупреждают о метели и гололедице в Нижегородской области 10 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики предупреждают о метели и гололедице в Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Предупреждение распространило ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, на территории региона ожидается местами сильный снег, мокрый снег и гололед. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой). Также из-за снежных заносов и гололедицы возможно ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах, увеличение количества ДТП.

Также ожидается увеличение количества случаев травматизма среди населения, связанных с падением на льду, а также с падением сосулек и снежных масс с крыш зданий.