Фасад строящегося дома горел в мкрн Бурнаковский в Нижнем Новгороде ночью 8 декабря

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Фасад строящегося дома горел в мкрн Бурнаковский в Московском районе Нижнего Новгорода ночью 8 декабря 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Как сообщили очевидцы в соцетях, ночью с субботы на воскресенье был слышен хлопок, похожий на взрыв.
В пресс-службе МЧС факт хлопка не подтвердили. По данным ведомства, в 22:54 поступила информация о горении фасада строящегося здания. Площадь пожара составила 9 кв. метров. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Пожар тушили шесть человек и одна единица техники.
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