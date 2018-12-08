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Происшествия

Фасад строящегося дома горел в мкрн Бурнаковский в Нижнем Новгороде ночью 8 декабря

10 декабря 2018 11:17  [63] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фасад строящегося дома горел в мкрн Бурнаковский в Московском районе Нижнего Новгорода ночью 8 декабря 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как сообщили очевидцы в соцетях, ночью с субботы на воскресенье был слышен хлопок, похожий на взрыв.

В пресс-службе МЧС факт хлопка не подтвердили. По данным ведомства, в 22:54 поступила информация о горении фасада строящегося здания. Площадь пожара составила 9 кв. метров. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Пожар тушили шесть человек и одна единица техники.

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