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Общество

Детский сад на 320 мест планируется построить в ЖК "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде до конца 2019 года

10 декабря 2018 14:08  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Детский сад на 320 мест планируется построить в ЖК "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде до конца 2019 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком является МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода". Детский сад планируется построить рядом с уже существующим детсадом по адресу ул. Карла Маркса д. 48а.

Стоимость работ оценивается в 265 млн рублей. Источниками финансирования являются средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 и 2019 год, в том числе субсидии из федерального и регионального бюджетов. Строительство объекта предусмотрено в рамках государственной программы "Развитие образование в Нижегородской области" в 2018-2019 гг.

Согласно документации, общая площадь застройки составляет 6,9 тысячи кв.м. Детсад будет трёхэтажным, он рассчитан на 320 мест. После введения объекта в эксплуатацию планируется набор в 14 групп, в том числе по четыре группы для детей от трёх до пяти лет, а также шесть групп для детей шести-семи лет.

10 декабря ООО "Лига" был признан единственным участником и впоследствии победителем аукциона. Срок выполнения работ - 11 месяцев с момента заключения договора.

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