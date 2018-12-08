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Экономика

"Нижегородская область получит более 152 млн рублей грантов за высокий темп роста экономического потенциала", - Глеб Никитин

10 декабря 2018 16:25  [44] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит 152,6 млн рублей за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 10 декабря 2018 года.

Распоряжение правительства РФ "О поощрении субъектов за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий" подписано председателем кабинета министров Дмитрием Медведевым 7 декабря 2018 года. Согласно документу, гранты в размере 19,96 млрд рублей из федерального бюджета будут распределены между 40 субъектами федерации.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион из данных средств получит 152,6 млн рублей, которые будут направлены на социально-экономическое развитие региона. "Отмечу, что и в 2018 году мы демонстрируем рост. Так, по итогам года мы ожидаем увеличение ВРП на 3% в сопоставимых ценах, что выше среднероссийского значения, и рост объема инвестиций в основной капитал на 3%", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, что 23 октября 2018 года на заседании правительства Нижегородской области под председательством губернатора был принято постановление "О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)". Целевой сценарий развития области предполагает прирост инвестиционной активности на 10% в год.

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