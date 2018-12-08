Комитет ЗС НО по ЖКХ и ТЭК одобрил поправки в закон "О тишине" во втором чтении Общество

Комитет ЗС НО по ЖКХ и ТЭК одобрил поправки в закон "О тишине" во втором чтении. Окончательное решение будет принято на заседании 20 декабря 2018 года.

Депутаты профильного комитета рекомендовали принять во втором чтении проект изменений в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан".

Теперь в регионе вводится запрет на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах в будние дни с 20:00 до 7:00 часов (ранее - с 22:00 до 7:00), а в выходные дни - с 20:00 до 10:00 (ранее - с 23:00 до 10:00).

Необходимость внесения изменений связана с жалобами граждан на соседей, которые ведут ремонтные работы в позднее время.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Люди, придя с работы, должны иметь возможность спокойно отдыхать", - подчеркнул председатель профильного комитета Заксобрания Олег Шавин.

Он также напомнил, что правительством РФ утверждено соглашение между МВД РФ и правительством Нижегородской области, благодаря которому сотрудники органов внутренних дел теперь наделены полномочиями по составлению административных протоколов по фактам нарушения регионального КоАПа. "Я думаю, что скоро закон "О тишине" будет работать в полную силу. Осталось решить ряд организационных вопросов", - сказал Шавин.