Частный дом горел на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Родионова в Нижегородском районе поступило в МЧС в 12:46. Сгорела кровля и внутренняя отделка дома, площадь пожара составила 130 кв.метров.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
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