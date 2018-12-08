Частный дом горел на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 10 декабря Происшествия

Частный дом горел на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Родионова в Нижегородском районе поступило в МЧС в 12:46. Сгорела кровля и внутренняя отделка дома, площадь пожара составила 130 кв.метров.

В настоящее время причина пожара устанавливается.