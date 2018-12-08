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Происшествия

Частный дом горел на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 10 декабря

11 декабря 2018 10:19  [49] Происшествия

Фото: очевидец, группа ВКонтакте "Регион-52"

Частный дом горел на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Родионова в Нижегородском районе поступило в МЧС в 12:46. Сгорела кровля и внутренняя отделка дома, площадь пожара составила 130 кв.метров.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

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Теги:
МЧС Пожар
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