Выставка ученика Айвазовского, художника-мариниста Михаила Алисова состоится в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Здание НГХМ Фото: НИА Нижний Новгород

Выставка ученика Айвазовского, художника-мариниста Михаила Алисова (1859-1933 гг.) состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное министерство культуры Нижегородской области.

Экспозиция будет представлена в Нижнем Новгороде впервые. Выставка откроется 15 декабря в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ).

"Это настоящий подарок для широкой публики, так как имя художника известно в большей степени искусствоведам и антикварам", - сообщили в министерстве.

В экспозицию войдут 30 произведений Алисова из частной коллекции (Москва). В минкульте пояснили, что в настоящее время это наиболее полное собрание произведений художника в России. Кроме того, выставку дополнят произведения Алисова из собрания НГХМ.

Показ экспозиции продлится с 15 декабря 2018 года по 27 января 2019 года.