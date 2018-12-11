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Культура и отдых

Выставка ученика Айвазовского, художника-мариниста Михаила Алисова состоится в Нижнем Новгороде

11 декабря 2018 19:45  [98] Культура и отдых
Здание НГХМ

Здание НГХМ

Фото: НИА Нижний Новгород

Выставка ученика Айвазовского, художника-мариниста Михаила Алисова (1859-1933 гг.) состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное министерство культуры Нижегородской области.

Экспозиция будет представлена в Нижнем Новгороде впервые. Выставка откроется 15 декабря в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ).

"Это настоящий подарок для широкой публики, так как имя художника известно в большей степени искусствоведам и антикварам", - сообщили в министерстве.

В экспозицию войдут 30 произведений Алисова из частной коллекции (Москва). В минкульте пояснили, что в настоящее время это наиболее полное собрание произведений художника в России. Кроме того, выставку дополнят произведения Алисова из собрания НГХМ.

Показ экспозиции продлится с 15 декабря 2018 года по 27 января 2019 года.

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