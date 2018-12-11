Курсирование новогоднего трамвая в центре Нижнего Новгорода продлится до конца января Культура и отдых

Новогодний трамвай в Нижнем Новгороде Фото: Александр Воложанин

Курсирование новогоднего трамвая в центре Нижнего Новгорода продлится до конца января. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

По данным управления, цена проезда на новогоднем трамвае сопоставима с любой среднегородской стоимостью проезда и составляет 28 рублей.

Трамвай станет курсировать ежедневно по маршруту городского кольца (трамвайный маршрут №2). В будние дни на нем можно проехать с 14:00 до 22:00, в выходные – как на обыкновенном виде трамвая.

Напомним, что новогодний трамвай вышел в свой первый рейс 11 декабря. Снаружи трамвай украшен цветными гирляндами, а в салоне – винтажными украшениями. Также в салоне играет музыка. Вагоном управляет водитель, наряженный в костюм Деда Мороза.