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Культура и отдых

Курсирование новогоднего трамвая в центре Нижнего Новгорода продлится до конца января

11 декабря 2018 20:40  [65] Культура и отдых
Новогодний трамвай в Нижнем Новгороде

Новогодний трамвай в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Курсирование новогоднего трамвая в центре Нижнего Новгорода продлится до конца января. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

По данным управления, цена проезда на новогоднем трамвае сопоставима с любой среднегородской стоимостью проезда и составляет 28 рублей.

Трамвай станет курсировать ежедневно по маршруту городского кольца (трамвайный маршрут №2). В будние дни на нем можно проехать с 14:00 до 22:00, в выходные – как на обыкновенном виде трамвая.

Напомним, что новогодний трамвай вышел в свой первый рейс 11 декабря. Снаружи трамвай украшен цветными гирляндами, а в салоне – винтажными украшениями. Также в салоне играет музыка. Вагоном управляет водитель, наряженный в костюм Деда Мороза.

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