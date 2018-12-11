"Стратегию развития региона планируем утвердить в ближайшее время", - Глеб Никитин

Заседании Совета по стратегии развития и инвестициям
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"Стратегию развития региона планируем утвердить в ближайшее время", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин при обсуждении этого документа на заседании Совета по стратегии развития и инвестициям.
Подготовку плана реализации Стратегии обсудили на заседании Совета по стратегии развития и инвестициям. Глеб Никитин сказал, что в 2019 году разработка плана реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области станет одной из важнейших задач.
"Важно, чтобы наши стратегические задачи и цели, одобренные жителями региона, синхронизировались с теми национальными целями и проектами, которые реализуются в рамках указа президента РФ", - сказал губернатор.
Глеб Никитин добавил, что Минэкономразвития РФ в настоящее время завершает согласование проекта Стратегии развития Нижегородской области. После устранения замечаний проект внесут на утверждение регионального правительства.
Проект Стратегии был направлен на согласование в минэкономразвития России в октябре 2018 года. Документ рассматривается на соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития РФ.
После рассмотрения проекта в федеральных органах исполнительной власти Стратегия будет утверждена постановлением правительства Нижегородской области. Ознакомиться с проектом может любой житель региона на специально созданном портале.
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