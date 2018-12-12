Теплоэнерго намерено удвоить объем ремонта сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде в 2019 году Бизнес

Фото: пресс-служба "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" намерено удвоить объем ремонта сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде в 2019 году - до 100 км. Об этом сообщает пресс-служба компании 13 декабря 2018 года.

Стратегический план развития предприятия на 2019-2021 годы был одобрен на очередном заседании Совета директоров АО "Теплоэнерго".

Генеральный директор Теплоэнерго Илья Халтурин рассказал о 24 основных проектах, включенных в разработанный на предприятии стратегический план развития на 2019-2021 годы. По его словам, план включает широкий спектр мероприятий – от роста объемов ремонта сетей, модернизации и автоматизации котельных до улучшения условий труда сотрудников компании.

Как отметил Илья Халтурин, Теплоэнерго уже работает над реализацией ряда положений стратегии. В частности, ремонтная программа на 2019 год сверстана с расчетом двукратного роста объемов строительства, ремонта и перекладки сетей – до 100 км в год. "Полностью уйти от повреждаемости мы на данном этапе не сможем, но при сохранении объема ремонтов на данном уровне в течение трех лет, мы прогнозируем двукратное снижение аварийности теплосетей", - сообщил он.

Также стратегия предусматривает доведение уровня автоматизации и диспетчеризации источников тепловой энергии до 90%, повышение собираемости денежных средств потребителей до 99%, сокращение времени профилактических отключений горячей воды. "Теплоэнерго в рамках своего стратегического плана будет осуществлять переход на современные системы теплоснабжения с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), которые в дальнейшем будут безвозмездно переданы потребителям – собственникам МКД", - рассказал гендиректор предприятия.

По итогам заседания представленный трехлетний стратегический план развития Теплоэнерго был окончательно утвержден членами Совета директоров.

Напомним, в состав Совета директоров компании по предложению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова вошли представители научных кругов, регионального отделения Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Нижнего Новгорода.