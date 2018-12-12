Пенсионер в Сергаче Нижегородской области обвиняется в покушении на убийство односельчанина из ревности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер в Сергаче Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство односельчанина. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 13 декабря 2018 года.

По версии следствия, вечером 11 сентября 2018 года в гостях у 60-летнего обвиняемого на ул. Ульянова находился его знакомый. В ходе распития алкоголя хозяин квартиры приревновал гостя к своей супруге и несколько раз ударил его ножом в голову и шею. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 60-летнему пострадавшему удалось выжить.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направлено в суд. Вину в совершении преступления обвиняемый признал, ранее он не был судим.