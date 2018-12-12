Фестиваль уличных театров и театральных капустников "Веселая коза" пройдут в Нижегородской области в 2019 году Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Фестиваль уличных театров и театральных капустников "Веселая коза" пройдут в Нижегородской области в 2019 году. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил и.о. заместителя губернатора региона Александр Югов на открытии Года Театра 13 декабря.

Сегодня в России официально открылся Год театра. В Нижнем Новгороде основным местом торжеств стали театр драмы и Театральная площадь. Там с самого утра на больших экранах транслировались видеоматериалы об истории нижегородских театров и известных нижегородских актерах, а также отрывки из спектаклей и репетиций.

Александр Югов сказал, что на 2019 год в Нижегородской области запланировано множество мероприятий.

"Основной упор в Год Театра мы сделали на театральные фестивали. Это, например, фестиваль уличных театров, фестиваль театральных капустников "Веселая коза", российский театральный фестиваль имени Горького. Также в Год Театра пройдут творческие вечера, конференции и семинары", - пояснил он.

И.о. замгубернатора добавил, что нижегородские театры планируют гастроли как в районы области, так и в другие страны.

Кроме того, Нижегородская область получила право провести молодежный театральный форум Приволжского федерального округа. Он состоится в апреле.