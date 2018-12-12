Участники технопарка Кванториум в ННГУ Лобачевского
Первый детский научный технопарк "Кванториум" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Технопарк открылся 13 декабря в Парке науки ННГУ им.Лобачевского. По словам присутствовавшего на открытии министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, технопарк - это принципиально новая форма обучения детей с применением современных методик решения изобретательских задач, которые стимулируют развитие технического творчества.
"Кванториум" построен на базе так называемых квантов - подобия научных лабораторий. "Важно, что ребята здесь с первого дня начинают работать в так называемых проектных командах, то есть, учатся работать сообща", - добавил также принимавший участие в открытии технопарка и.о. заместителя губернатора региона Игорь Носов.
Первый "Кванториум" рассчитан на 800 детей в этом году и 1200 в последующие. Сегодня уже более 600 детей начали обучаться в технопарке, а еще 2 600 школьников стали активными участниками мероприятий и проектов, реализуемых на площадке технопарка.
"Главное, что должен почувствовать ребенок, который сюда придет, это любопытство и желание его удовлетворить. Наука не терпит разрывов, нам нужно непрерывно восполнять кадры, а для ребят - это первый шаг в науку и в высокие технологии", - подчеркнул ректор ННГУ Евгений Чупрунов.
Напомним, что соглашение о создании детского технопарка на базе ННГУ подписано между правительством Нижегородской области и университетом 23 августа текущего года. Аналогичное соглашение подписано с Группой ГАЗ.
Подписывая соглашения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что детей в технопарках будут обучать на новом современном оборудовании, например, 3D-принтерах. Такое оборудование - часть индустрии 4.0, которая является признаком нового технологического уклада.
На площадке ННГУ будут изучать такие направления, как "Биоквантум", "Наноквантум", "Робоквантум", "IT-квантум", "Дополненная и виртуальная реальность", "Цех Хайтек". Работать с детьми станет группа специально обученных преподавателей вуза.
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