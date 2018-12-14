Ремонт «под ключ» для комфортных условий проживания

Ремонт «под ключ» предусматривает разработку индивидуального дизайн проекта.

Сегодня услуга строительных организаций «ремонт «под ключ» является очень востребованной. Благодаря ей могут исключаться возможные проблемы, которые обычно возникают при проведении ремонтных работ своими силами. Заказать ремонт под ключ можно в строительной компании «Гарантия» здесь https://garantiyastroy.ru/. Высококвалифицированные специалисты проведут весь спектр отделочных и строительных работ в короткое время. При этом будет гарантировано высокое качество по доступной цене.

Этапы проведения работ.

Изначально перед началом проведения ремонта под ключ всегда осуществляется разработка индивидуального дизайн проекта. Для этого заказчику необходимо понимать, в какой цветовой гамме будет оформлен интерьер, где установлены источники света и многое др. В дизайн-проекте необходимо учесть множество нюансов. Это позволит сэкономить время на проведение ремонта, исключив необходимость каких- либо переделок.

После окончательного согласования дизайн-проекта строительная фирма приступает к выполнению работ. На первом этапе выполняется необходимая перепланировка жилого помещения, если это было предусмотрено. Она включает демонтаж перегородок, обустройство дверных и оконных проёмов, а также прочих «грязных» мероприятий.

На втором этапе выполняются все работы, связанные с прокладкой инженерных коммуникаций. В процессе этого монтируется электропроводка, обустраиваются системы канализации, отопления и водоснабжения, устанавливаются теплые полы. Такие работы проводятся высококвалифицированными специалистами, что гарантирует в будущем безопасность эксплуатации всех инженерных систем.

Самыми трудоемкими не являются отделочные работы, которые требуют соблюдения технологических норм и стандартов. Вначале выполняется выравнивание стеновых поверхностей и полов. Только после этого проводится окончательная отделка.

На заключительном этапе ремонта «под ключ» устанавливаются сантехнические и отопительные приборы, а также межкомнатные двери и мебель. Все этапы обычно проводятся в соответствии со сроками, указанными в договоре.

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