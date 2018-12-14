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Общество

Патрулирование лесов Нижегородской области усилено в преддверии новогодних праздников

14 декабря 2018 14:45  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лесная охрана хвойных молодняков и лесных культур усилена на территории Нижегородской области в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 декабря 2018 года.

Акцию проводит региональный департамент лесного хозяйства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание нижегородцев на необходимость ответственного отношения к природе. "Леса - одно из главных богатств Нижегородской области, но к использованию этого богатства нужно подходить разумно. В деле сохранения и приумножения лесного фонда региона важно участие каждого человека. Законная заготовка новогодних деревьев не наносит ущерба природе и доступна для всех жителей региона", - отметил Глеб Никитин.

По данным регионального департамента лесного хозяйства, в рамках предновогодней кампании мобильные группы до конца года будут патрулировать лесные участки по специально разработанным маршрутам. Запланированы совместные рейды и дежурства на постах ГИБДД с участием сотрудников полиции. Также у выезжающих из леса автомобилей будут проверять документы, которые подтвердят законное происхождение заготовленных деревьев.

СПРАВКА:
За одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей).

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