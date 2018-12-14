Награждение лауреатов премии "Пробуждение-2018" состоялось в Нижнем Новгороде 13 декабря Общество

Фото: организаторы

VII церемония вручения премии "Пробуждение-2018" состоялась в пресс-центре "Медиа Страйк Холл" в Нижнем Новгороде 13 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, на торжественном вручении "золотых будильников" присутствовали представители власти и бизнеса, журналисты, общественные деятели и ученые, а также новые яркие персоны из различных сфер жизни города и области.

Вручали награду известные в городе люди, многие из которых сами в прошлом были номинантами "Пробуждения": архитектурный критик, защитник Нижегородской Стрелки Марина Игнатушко, руководитель благотворительного фонда "Доброе дело" Анна Татаринцева, руководитель проекта "Университет старшего поколения" Оксана Дектерёва, член Общественной палаты Нижегородской области Александр Сериков, генеральный директор телекомпании "Волга" Руслан Станчев, руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер-НН" Сергей Шухрин, политолог Евгений Семенов.

В этом году была также новая номинация - "Вдохновение года", созданная в честь Чемпионата мира по футболу 2018 года. Победителем в этой номинации стал главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев с формулировкой "за большой личный вклад в спортивные победы, чуткое руководство, вдохновляющую командную игру и индивидуальное мастерство".

В номинации "За личный вклад в развитие гражданского общества" была отмечена журналист, редактор и медиаменеджер Оксана Николайчук, безвременно ушедшая в ноябре этого года после тяжелой болезни. Награду из рук основателя премии Дмитрия Раскопина получил ее отец.

Лауреаты премии "Пробуждение-2018"

Номинация "Лидер года" - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин "За открытую избирательную кампанию и за результативное лоббирование интересов региона"

Номинация "Эксперт года" - доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Иванов "За профессиональную аргументацию своего видения проблем развития города"

Номинация "Вдохновение года" - главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев "За большой личный вклад в спортивные победы, чуткое руководство, вдохновляющую командную игру и индивидуальное мастерство"

Номинация "Твердость позиции" - группа активистов из Балахны "За бескомпромиссную борьбу с коррупцией и противостояние фигурантам "дела братьев Глушковых"

Номинация "Новые лица" - "Училка", которая стала звездой ютьюба, уличая знаменитостей в неграмотности Татьяна Гартман. Премия в номинации присуждается персоналии, впервые ярко и громко заявившей о себе в общественной, политической, медийной, культурной, спортивной жизни города и области.

Номинация "Проект года в сфере гражданского общества" - ежегодный фестиваль городской культуры, проходящий в Выксе, "Арт-Овраг". "За создание, развитие и продвижение гражданских проектов и сообществ, а также организацию событий и проведение проектов в сфере образования, культуры и искусства"

Номинация "Профессиональный журналистский проект" - газета "Селедка" "За то, что в неповторимой авторской манере увлекательно рассказывает о культурной жизни города и не только"

Номинация "За личный вклад в развитие гражданского общества" - журналист, редактор, медиаменеджер Оксана Николайчук "За большой личный вклад в процесс развития гармоничных общественных отношений и становления гражданского общества"

Номинация "Лидер социальной (сетевой) журналистики" - журналист, главный редактор "Комсомольская правда – Нижний Новгород" Андрей Вовк "Является одним из самых читаемых нижегородских сетевых авторов"

Номинация "За принципиальность и гражданскую позицию журналиста" - журналист телекомпании "Волга" Светлана Глазова за победу на всероссийском конкурсе "Правда и справедливость"

Номинация "Партнер года" - министр транспорта и автодорог Нижегородской области Вадим Власов "За готовность к открытому диалогу с гражданским обществом"

Номинация Comeback года - Информационное агентство "Нижний Сейчас", которое возобновило свою информационно-аналитическую деятельность спустя девять месяцев затишья

Номинация "Поступок года" - сотрудник службы охраны Евгений Бибиков, который эффектно эвакуировал девушек из затопленных машин и стал звездой Интернета.

Номинация "Другой будильник" (присуждается за деяния, противоречащие духу, идее и миссии премии "Пробуждение") - Законодательное собрание Нижегородской области за поддержку пенсионной реформы

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Награда, учрежденная Нижегородским Эксперт-клубом и информационно-консалтинговым центром "Медиа Страйк", присуждается за социально значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижнего Новгорода.

Информационными партнерами премии "Пробуждение-2018" выступили телекомпания "Волга", издательский дом "Комсомольская правда", Нижегородский областной информационный центр и газета "Нижегородская правда", газета "Жилищный вопрос", информационные агентства "Нижний сейчас", НИА НН, НТА-Приволжье, АПН, а также "РБК – Нижний Новгород" и Радио Рандеву.