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Общество

Выездное заседание минимущества на "мельницу Башкирова" в Нижнем Новгороде

14 декабря 2018 16:30  [140] Общество

Выездное заседание межведомственный комиссии с участием министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова на объект культурного наследия (ОКН) регионального значения "Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" состоялось 14 декабря 2018 года.

Комплекс включает в себя корпус мельницы, общежитие для рабочих, лабазы и корпус макаронной фабрики.

На заседании было отмечено, что региональное правительство ожидает от собственника завершения реставрации комплекса к 800-летию города.

Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде
Выездное заседание минимущества на мельницу Башкирова в Нижнем Новгороде

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