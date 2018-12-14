Выездное заседание минимущества на "мельницу Башкирова" в Нижнем Новгороде

Выездное заседание межведомственный комиссии с участием министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова на объект культурного наследия (ОКН) регионального значения "Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями" состоялось 14 декабря 2018 года.
Комплекс включает в себя корпус мельницы, общежитие для рабочих, лабазы и корпус макаронной фабрики.
На заседании было отмечено, что региональное правительство ожидает от собственника завершения реставрации комплекса к 800-летию города.
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