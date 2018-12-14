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Культура и отдых

Владимир Мединский и Глеб Никитин договорились о реконструкции Нижегородского кремля на средства федбюджета

14 декабря 2018 19:13  [74] Культура и отдых
Владимир Мединский и Глеб Никитин договорились о реконструкции Нижегородского кремля на средства федбюджета

Владимир Мединский и Глеб Никитин договорились о реконструкции Нижегородского кремля на средства федбюджета

Фото: НИА Нижний Новгород

Министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин договорились о реконструкции кремля в Нижнем Новгороде на средства федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Договоренность достигнута в ходе обсуждения подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Рабочая встреча министра культуры РФ и губернатора Нижегородской области состоялась 14 декабря в Москве.

"Часть мероприятий по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода идет именно по линии министерства культуры России. С Владимиром Мединским мы обсудили проекты реконструкции Нижегородского кремля и его развитие. Это и организация музеев в башнях кремля, и воссоздание фуникулера, и формирование новых общественных пространств", - сказал по итогам встречи Глеб Никитин.

"Также в рамках подготовки к юбилею мы хотели бы восстановить около 70-ти объектов культурного наследия. Идет проработка вопроса по выделению необходимого объема финансирования по линии правительства РФ. Сегодня со стороны министра была заявлена полная поддержка нашим предложениям", - добавил губернатор.

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