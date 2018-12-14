Более 350 тысяч нижегородцев получили помощь волонтеров в 2018 году Общество

Более 350 тысяч нижегородцев получили помощь волонтеров в 2018 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги Года добровольца в регионе.



"Нижегородская область имеет глубокие традиции волонтерства. Сегодня в регионе действуют 457 волонтерских объединений, участниками которых являются более 20 тысяч человек. Очень важно, что с каждым годом в Нижегородской области все больше активных, инициативных людей, которые участвуют в добровольческом движении", - подчеркнул губернатор.

"Например, только в 2018 году нижегородские волонтеры собрали почти 1,5 тысячи тонн макулатуры, посадили почти 10 тысяч новых деревьев. Более 2 200 волонтеров помогали проводить игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, министерством внутренней политики области в текущем году на конкурсной основе оказана грантовая поддержка 12 проектам некоммерческих организаций, осуществляющих волонтерскую деятельность, в объеме 1,8 млн рублей.

В 2018 году в ходе участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов на реализацию общественных инициатив, в том числе в сфере добровольчества, в регион было привлечено более 6,5 млн рублей.

Нижегородская область выиграла заявку на получение субсидии в объеме почти 12 млн рублей на создание в 2019 году ресурсного центра по развитию добровольчества в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".