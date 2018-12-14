Глеб Никитин поздравил Алексея Новикова с присвоением звания генерал-майора полиции Общество

Алексей Новиков Фото: с сайта Росгвардии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил главу регионального управления Росгвардии Алексея Новикова с присвоением звания генерал-майора полиции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Специальное звание Алексею Новикову присвоено согласно указу президента РФ 12 декабря 2018 года "О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава".

"Уважаемый Алексей Алексеевич! Своим указом президент России присвоил вам высокое звание - генерал-майора полиции, что является результатом вашего долгого и плодотворного профессионального пути", - сказал Глеб Никитин.

" Вы вносите большой вклад в дело поддержания мира и правопорядка на территории Нижегородской области и страны в целом. Под вашим руководством нижегородское управление Росгвардии успешно развивается, показывая высокие результаты по всем направлениям деятельности. Желаю вам дальнейших успехов!", - добавил губернатор.

СПРАВКА:

Алексей Алексеевич Новиков в 1997 году окончил Юридический институт МВД России, в 2003 году - Академию управления МВД РФ, в 2006 году получил диплом об образовании Академии бюджета и казначейства министерства финансов РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году после прохождения службы в Вооруженных силах. Работал на различных должностях в подразделениях ГУ МВД по Ставропольскому краю. С октября 2016 года является главой нижегородского управления Росгвардии.