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Культура и отдых

Открытие катка около стадиона "Нижний Новгород"

17 декабря 2018 09:53  [164] Культура и отдых

Каток открылся около "Стадиона Нижний Новгород" 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадь развлекательной площадки составляет более 20 тысяч кв. метров. На ней находятся два катка - с натуральным и искусственным льдом, ярмарка, "Резиденция Деда Мороза" и другие зоны для развлечения и отдыха гостей.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открытие этой площадки – яркое событие в жизни города и региона в целом. "Вспоминая Чемпионат мира по футболу, хочется, чтобы атмосфера этого спортивного праздника сохранялась даже зимой. Здорово, что рядом со стадионом появляется такое культурно-развлекательное пространство, интересное нижегородцам и гостям города всех возрастов. Возможности "Зимней сказки" позволят в дальнейшем отмечать там и другие праздники, например, День защитника Отечества или Международный женский день", - отметил Глеб Никитин.

Специальным гостем торжественной церемонии открытия стал известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Он представил фрагмент своего ледового шоу. Также на площадке с искусственным льдом выступили Оксана Домнина, Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Альбена Денкова, Максим Ставиский, Мария Петрова, Алексей Тихонов и Роман Костомаров.

Площадка "Зимняя сказка" будет работать с 15 декабря 2018 года по 10 марта 2019 года. Она открыта ежедневно с 15:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Технический перерыв в будни: 18:00 – 19:00, в выходные: 14:00 – 15:00, 18:00 – 19:00

Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород
Открытие катка около стадиона Нижний Новгород

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