Открытие катка около стадиона "Нижний Новгород" Культура и отдых

Каток открылся около "Стадиона Нижний Новгород" 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадь развлекательной площадки составляет более 20 тысяч кв. метров. На ней находятся два катка - с натуральным и искусственным льдом, ярмарка, "Резиденция Деда Мороза" и другие зоны для развлечения и отдыха гостей.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открытие этой площадки – яркое событие в жизни города и региона в целом. "Вспоминая Чемпионат мира по футболу, хочется, чтобы атмосфера этого спортивного праздника сохранялась даже зимой. Здорово, что рядом со стадионом появляется такое культурно-развлекательное пространство, интересное нижегородцам и гостям города всех возрастов. Возможности "Зимней сказки" позволят в дальнейшем отмечать там и другие праздники, например, День защитника Отечества или Международный женский день", - отметил Глеб Никитин.

Специальным гостем торжественной церемонии открытия стал известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Он представил фрагмент своего ледового шоу. Также на площадке с искусственным льдом выступили Оксана Домнина, Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Альбена Денкова, Максим Ставиский, Мария Петрова, Алексей Тихонов и Роман Костомаров.

Площадка "Зимняя сказка" будет работать с 15 декабря 2018 года по 10 марта 2019 года. Она открыта ежедневно с 15:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Технический перерыв в будни: 18:00 – 19:00, в выходные: 14:00 – 15:00, 18:00 – 19:00