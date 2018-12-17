Профессиональный маникюр - красивые и ухоженные руки

Красивый маникюр обеспечивает ухоженность и красоту рук.



Никто не станет спорить с тем, что красивые руки - это важная часть образа. Именно маникюр, который позволяет поддерживать руки в порядке, очень востребован. Процедуру рекомендуется проводить не реже, чем пару раз в неделю. Для этого лучше обращаться к профессионалам. Качественный маникюр в Нижнем Новгороде в специализированной студии, где работают высококвалифицированные мастера.

Особенности.

Самым востребованным является классический маникюр. Благодаря ему можно поддерживать ногти в хорошем состоянии, даже если приходится работать в сложных условиях. Такая процедура выполняется вручную с помощью воды и специальных принадлежностей. Изначально снимается старый слой лака, а затем проводятся следующие операции:

• Придается форма ногтям и проводится их полировка.

• Делается ванночка со специальными смягчающими составами.

• Удаляется кутикула и заусенцы.

• Проводится массаж с использованием увлажняющих или питательных средств.

• Ногтевые пластины покрываются лаком.

Когда руки поддерживаются постоянно в ухоженном состоянии, то можно делать европейский маникюр, который является более щадящим. Для этого используются специальный косметический растворяющий состав, позволяет удалить кутикулу с помощью деревянной палочки с ногтевой пластины. Особенностью такого метода является то, что при его использовании почти исключается риски травмирования.

Также сегодня востребован аппаратный маникюр. Для него используется специальное оборудование и специальные смягчающие средства, а для полировки ногтей и обработки около ногтевой пластины применяются специальные насадки, отличающиеся по форме и размеру. Важной особенностью аппаратного маникюра является его абсолютная безопасность. Но, к сожалению, не все специалисты сегодня владеют этой техникой, поэтому нужно обращаться только в проверенные салоны, так как при неаккуратном применение оборудовании ноготь может быть серьезно поврежден.

Очень приятной и полезной процедурой является спа-маникюр. Он позволяет не только поддерживать в хорошем состоянии ногти, но и сохранять здоровье кожи рук. Для различных процедур применяются исключительно высококачественные косметические средства.

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