Туристы выбирают Нижний Новгород

Хоть, как и ранее, в России большее количество туристов продолжают привлекать столицы, другие крупные города также начали расти в популярности. Достопримечательности и интересные места Нижнего Новгорода несмотря на его меньшие, чем у Москвы параметры, только за последние три года поспособствовали увеличению притока туристов в два раза. И как убеждают специалисты, это не является пределом.

Если ранее многие жители России, стремились провести свой отдых за рубежом, то сейчас количество желающих, отправится в тур, по иным странам уменьшилось на 15%. А вот желающих посетить Нижний Новгород, стало больше на 20%. Конечно, на такие изменения немало повлияла экономика, и нестабильность рубля. Хотя следует заметить, что туроператоры, ожидали худшего развития событий. Поэтому, можно сказать, что хоть изменения и произошли в предпочтениях российских граждан, все же туризм продолжает процветать.

Да, заграничные поездки катастрофически сокращаются, но люди не желают отказываться от комфортного отдыха, поэтому собственно и отдают теперь предпочтение более доступному варианту. А таким как раз и является город Нижний Новгород. Следует заметить, что сюда теперь чаще приезжают не только лишь туристы, но даже школьники и студенты, принимающие участие для просвещения во многих экскурсиях.

Нижний Новгород был одним из лучших всегда.

Хоть популярность его стремительно начала стремиться вверх только в последние годы, все же нужно заметить, что этот город уже много лет находится в рейтинге городов отличающихся высокой популярностью. Особенно большой наплыв людей происходит в праздничные дни. Например, майские праздники, прошедшие в текущем году, для Нижнего Новгорода прошли в особой напряженности. Ведь приехавшее в те дни количество люди, в сравнении с иными городами, переместило Нижний Новгород на третье место по посещаемости в майские праздники.

Конечно, не только лишь на праздники, происходит наплыв людей. Приезжают сюда даже в выходные дни, для прогулок по замечательным местам и достопримечательностям. И как показывает практика, желающих недорого и комфортно отдохнуть в Нижнем Новгороде, становится все больше не только лишь среди россиян, но и жителей иных государств, обожающих русскую культуру.

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