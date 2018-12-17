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Общество

"Архивный фонд нижегородского ЗАГСа входит в десятку крупнейших в России", - Глеб Никитин

18 декабря 2018 09:00  [177] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников ЗАГСа.

"За последний век аббревиатура ЗАГС прочно вошла в наш лексикон и стала неотъемлемой частью жизни каждого гражданина России. За это время была проделана огромная работа", - сказал Глеб Никитин.

"В настоящее время архивный фонд главного управления ЗАГС Нижегородской области входит в десятку крупнейших архивов записей актов гражданского состояния России и содержит 14 млн записей. На хранении находятся актовые книги, начиная с 1918 года. Ежегодно региональными органами ЗАГС регистрируется порядка 130 тысяч актов гражданского состояния и совершается порядка 250 тысяч юридически значимых действий", - отметил губернатор.

"Особое внимание - реализации государственной семейной политики. Только в этом году проведено чествование более 700 пар-юбиляров семейной жизни, порядка 300 многодетных семей, состоялась торжественная регистрация 600 новорожденных", - добавил он.

"Современность ставит вам и новые задачи. С октября 2018 года в органах ЗАГС России введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В электронный вид будут переводиться документы, начиная с 1926 года. Это непростая, но очень важная работа!", - подчеркнул глава региона.

"Всем сотрудникам органов ЗАГС желаю здоровья и благополучия! Пусть работа приносит вам радость!", - подытожил Глеб Никитин.

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