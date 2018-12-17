Глеб Никитин
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Инвестиционных уполномоченных создадут при органах власти Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе встречи с нижегородскими предпринимателями 17 декабря 2018 года.
Он пояснил, что необходимость в создании таких уполномочнных возникла, отчасти, из-за того, что "реализация инвестпроектов на уровне муниципалитетов порой идёт тяжело". Причем губернатор отметил, что это проблема не только Нижегородской области.
"Чтобы свести проблему к минимуму, я предложил учредить институт инвестиционных уполномоченных при органах местного самоуправления, органах исполнительной власти и территориальных управлениях. Уполномоченный должен быть в статусе не ниже заместителя руководителя. Основная задача инвеступолномоченных - координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов. Кроме того, нахождение человека, вовлечённого в проект, на конкретной территории позволит сократить сроки согласований и разрешений и, как следствие, существенно снизить временные издержки", - сказал Глеб Никитин.
По словам главы региона, правительство будет "персонально вести и оценивать работу инвеступолномоченных, а по их работе - и работу глав муниципалитетов".
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