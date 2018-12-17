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Происшествия

Суд арестовал 19-летнего жителя Дзержинска Нижегородской области по обвинению в организации подпольной нарколаборатории

18 декабря 2018 09:32  [150] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд арестовал 19-летнего жителя Дзержинска Нижегородской области по обвинению в организации подпольной нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 18 декабря 2018 года.

По версии следствия, 19-летний молодой человек в арендованной квартире на бульваре Победы организовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Запрещённые вещества он в течение нескольких месяцев 2018 года незаконно изготавливал и распространял на территории Дзержинска через тайники-«закладки». Обвиняемого задержали 2 декабря 2018 года. У него было изъято более 68 г синтетических наркотических средств, а также лабораторное оборудование для их производства.

Дзержинский городской суд постановил заключить мужчину под стражу на период следствия.

Санкция статьи, по которой обвиняется дзержинец, предусматривает наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

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