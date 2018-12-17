"Ресурсоснабжающим организациям и предпринимателям необходимо искать компромиссы при расчете тарифов", - Глеб Никитин Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Ресурсоснабжающим организациям и предпринимателям необходимо искать компромиссы при расчете тарифов", - сказал губернатор региона Глеб Никитин на встрече с нижегородским бизнес-сообществом.

Значительная часть вопросов на встрече была посвящена тарифам и взаимоотношениям предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями.

В частности, предприниматели пожаловались на двухставочный тариф, введенный "Нижегородским водоканалом", и методику расчета потребляемой мощности.

Глеб Никитин обратился к присутствующим на встрече представителям ресурсоснабжающих компаний, отметив необходимость поиска компромиссов в спорных ситуация с предпринимателями. В частности, предприниматели пожаловались на двухставочный тариф, введенный "Нижегородским водоканалом", и методику расчета потребляемой мощности.

"Я дал поручение найти комплексное решение по данному вопросу. Никто не заставляет ресурсоснабжающие организации работать в убыток, но, прежде всего, важно справедливое определение тарифов", - сказал Глеб Никитин.

Он пояснил, что "проблема не в методологии, а в справедливости цены".

"Нужно найти баланс, при котором инвестиционные планы ресурсонабжающих компаний не будут мешать работе других предприятий и организаций", - добавил губернатор.

Обращаясь к представителям ресурснабжающих компаний, Глеб Никитин предупредил, что "нужно избегать бездумных угроз и отключений в случае возникновения конфликтных ситуаций с предпринимателями".