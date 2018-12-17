Ярмарки с новогодними подарками будут работать во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Ярмарки с новогодними подарками будут работать во всех районах Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ярмарки с новогодними подарками будут работать во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

На ярмарках можно приобрести новогодние подарки, игрушки, елочные украшения, сувениры, кондитерские изделия и другую новогоднюю атрибутику. Работа торговых павильонов ярмарок продлится с декабря по январь.

Ярмарки расположатся по адресам: МП "Автозаводский парк"; Московское шоссе у д.9 (ТЦ "Шайба"); ул. Гордеевская у д.2а ("Гордеевский универмаг"); пл. Революции; парк им. 1 Мая; ул. Чкалова, д.4 (напротив главного входа в центральный павильон); микрорайон Мещерское озеро у входа к станции метро "Стрелка" со стороны Мещерского бульвара, д.3; засфальтированная площадка по ул. С. Акимова у д.51; пр. Ленина, д.32 у кинотеатра "Россия"; ул. Чаадаева у д.17.

Также организация ярмарок планируется на пл. Маркина; ул. Пискунова (от пл. Театральная до проезда между домами №№ 10 и 12 по ул. Большая Покровская); парк "Швейцария"; пр. Гагарина, д. 234а (автовокзал "Щербинки"); пл. Советская у д.1; ул. Генерала Ивлиева напротив д.33 и на ул. Коминтерна у д. 117 (территория прилегающая к ТЦ "Сормовские зори").