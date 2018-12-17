Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области с 1 января вырастет в среднем почти на 2% Общество

Плата за коммунальные услуги в Нижегородской области с 1 января 2019 года вырастет в среднем почти на 2%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что стоимость услуг утверждает региональная служба по тарифам (РСТ). В 2019 году предусмотрен двухэтапный рост платы граждан за коммунальные услуги – с 1 января 2019 года и с 1 июля 2019 года.

Платежи за коммунальные услуги с 1 января 2019 года возрастут на 1,7% в связи с вступлением в силу изменений федерального законодательства о повышении ставки НДС с 18% до 20%. Это меньше, чем в Кировской, Волгоградской, Тульской и ряде других областей и почти в два раза меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

Между тем, в некоторых муниципальных образованиях и городских округах нижегородской области максимальный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги превысит 2% в связи с реализацией инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий. В частности, в Нижнем Новгороде в июле рост платы за коммунальные услуги составит 4,1%, в Арзамасе – 3%, в Павлове – 3,6%.

Региональная служба по тарифам отмечает, что указанные значения роста платы граждан за коммунальные услуги являются предельными и отражают максимально возможный рост платы не для всех потребителей на территории муниципального образования, а только для потребителей с определенным набором коммунальных услуг. Для многих жителей области рост платы будет ниже.