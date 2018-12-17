Тринадцать человек пострадали из-за столкновения автобуса с деревом в Выксе Нижегородской области 18 декабря Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Тринадцать человек пострадали из-за столкновения автобуса с деревом в Выксе Нижегородской области 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 17:55 на ул. Почтовая, 16. Согласно информации УГИБДД, 61-летний водитель маршрутки №18 не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель был госпитализирован с ушибами и переломом ноги. Ещё пострадали 12 пассажиров автобуса, большинство из них получили ушибы. Трём людям потребовалась госпитализация: 37-летний мужчина получил перелом ключицы, две 62-летние женщины – переломы бедра и голени.