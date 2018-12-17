Женщина погибла на пожаре из-за курения в Сергаче Нижегородской области 18 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла на пожаре из-за курения в Сергаче Нижегородской области 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Свердлова в Сергаче поступило в МЧС в 02:05. Спасатели эвакуировали из дома 18 человек. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 44-летней женщины. Кроме того, отравление продуктами горения получил 47-летний хозяин квартиры, он был госпитализирован в Сергачскую ЦРБ. Площадь пожара составила 12 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Предполагается, что по этой же причине произошёл пожар в посёлке Красный Бакен в г.о.г. Выкса, в результате которого погиб 61-летний мужчина. Сообщение о возгорании на чердаке и во внутренних помещениях в личном доме поступило в 18:26. Дом сгорел на площади 64 кв.метра.