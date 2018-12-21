Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2018 09:29  [87] "Каждодневный труд работников энергетической отрасли создает фундамент для динамичного развития региона", - Сергей Зуденков
21 декабря 2018 20:25  [260] Пять концептуально новых электричек начнут курсировать в Нижегородской области с 2019 года
21 декабря 2018 19:35  [343] "ЕЦМЗ закупает продукты без конкурса для недопущения срыва питания в школах", - Владимир Жмакин
21 декабря 2018 18:28  [260] "Повышение качества транспортного обслуживания – одна из важнейших задач железнодорожной отрасли", - Евгений Лебедев
21 декабря 2018 18:18  [204] Проект благоустройства Центрального городского парка в Дзержинске нижегородской области выставят на Всероссийский конкурс
21 декабря 2018 17:52  [294] Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в связи с праздничными мероприятиями
21 декабря 2018 17:42  [193] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть дополнительные льготы на вывоз мусора для ряда районов
21 декабря 2018 16:55  [265] Глеб Никитин поручил выделить дорожные проекты в отдельную программу поддержки местных инициатив
21 декабря 2018 16:27  [135] Глеб Никитин поручил улучшить обеспечение нижегородских льготников лекарствами
21 декабря 2018 15:53  [366] "Стратегия - документ своевременный и отражает основные проблемы, которые стоят перед регионом", - Евгений Семенов
Общество

"Каждодневный труд работников энергетической отрасли создает фундамент для динамичного развития региона", - Сергей Зуденков

22 декабря 2018 09:29  [87] Общество
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков поздравил сотрудников энергетической отрасли региона с профессиональным праздником.

"Самый короткий световой день в году многие из вас проводят на рабочих местах, заботясь о том, чтобы, несмотря на морозы, в домах нижегородцев было тепло и комфортно", - сказал депутат.

"Масштабная энергетическая система нашей страны и Нижегородской области - словно живой организм, который ни на секунду не прекращает свою деятельность. И ваш каждодневный труд не просто обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами, а создает фундамент для динамичного развития региона", - отметил он.

"Спасибо вам за профессионализм и неравнодушие, за преданность делу и готовность выполнять свои обязанности вне зависимости от погоды, дня недели и времени суток", - добавил Сергей Зуденков.

"Желаю всем сотрудникам и ветеранам энергетической отрасли крепкого здоровья, радости и оптимизма, счастья и благополучия. Пусть у вас на душе всегда будет тепло и светло!", - завершил свое поздравление депутат Законодательного собрания.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph