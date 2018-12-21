"Каждодневный труд работников энергетической отрасли создает фундамент для динамичного развития региона", - Сергей Зуденков Общество

Сергей Зуденков Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков поздравил сотрудников энергетической отрасли региона с профессиональным праздником.

"Самый короткий световой день в году многие из вас проводят на рабочих местах, заботясь о том, чтобы, несмотря на морозы, в домах нижегородцев было тепло и комфортно", - сказал депутат.

"Масштабная энергетическая система нашей страны и Нижегородской области - словно живой организм, который ни на секунду не прекращает свою деятельность. И ваш каждодневный труд не просто обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами, а создает фундамент для динамичного развития региона", - отметил он.

"Спасибо вам за профессионализм и неравнодушие, за преданность делу и готовность выполнять свои обязанности вне зависимости от погоды, дня недели и времени суток", - добавил Сергей Зуденков.

"Желаю всем сотрудникам и ветеранам энергетической отрасли крепкого здоровья, радости и оптимизма, счастья и благополучия. Пусть у вас на душе всегда будет тепло и светло!", - завершил свое поздравление депутат Законодательного собрания.