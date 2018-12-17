Пятнадцать одаренных детей-инвалидов получили именные стипендии от правительства Нижегородской области Общество

Фото: Юлия Горшкова

Пятнадцать одаренных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получили именные стипендии от правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 19 декабря 2018 года.



Согласно информации, на соискание именных стипендий в 2018 году в комиссию были представлены 83 заявки из 51 муниципального образования области.

Для участия в конкурсе участники представляли творческие работы, которые включили в себя информацию о личных успехах, сочинение-эссе "Мои достижения и планы на будущее", характеристики с места учебы, творческих студий, спортивных и других секций. Награды вручались в номинациях "Сфера образования и науки", "Сфера культуры и искусства", "Сфера технического, прикладного и народного творчества", "Сфера физкультуры и спорта", "Сфера общественной деятельности".

В ходе мероприятия и.о. заместителя губернатора региона Андрей Гнеушев вручил победителям регионального творческого конкурса диплом и конверт с единовременной денежной выплатой. Также впервые за время проведения конкурса по инициативе министерства социальной политики региона победители получили пригласительные билеты на новогоднее представление "Губернаторская елка", которое состоится 26 декабря 2018 года в Нижегородском государственном цирке.

"Мы с гордостью смотрим на вас, когда вы достойно представляете Нижегородскую область на мероприятиях различного уровня", - отметил Андрей Гнеушев.

Победители конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов в 2018 году:

Сфера образования и науки

Воробьева Кристина (Арзамасский район)

Дудин Антон (Советский район, Нижний Новгород)

Емельянова Ирина (городской округ город Арзамас)

Сфера культуры и искусства

Горелкин Степан (Автозаводский район, Нижний Новгород)

Иванова Елена (городской округ город Бор)

Рыбакова Дарья (Шарангский район)

Сфера технического, прикладного и народного творчества

Волков Сергей (Сосновский район)

Клюшина Галина (Городецкий район)

Наугольнова Кристина (Богородский район)

Сфера физической культуры и спорта

Барышникова Мария (Автозаводский район, Нижний Новгород)

Кудашкин Арсений (город Саров)

Фимичев Сергей (Дивеевский район)

Сфера общественной деятельности

Колесов Георгий (Лысковский район)

Матюшин Евгений (городской округ город Чкаловск)

Мокшина Дарья (Лукояновский район)

Вручение премии от региональной общественной организации "Нижегородской Совет женщин"

Ремизова Дарья (Городецкий район)

Вручение премии от НРО Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Магамедова Иера (Кстовский район)

Платончева Алена (Сормовский район, Нижний Новгород)

Биюшкина Анна (городской округ город Бор)

СПРАВКА:

Именные стипендии от правительства Нижегородской области 15 одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья вручаются ежегодно с 2007 года.

По состоянию на 1 декабря 2018 года в государственных учреждениях социального обслуживания населения региона на социальном патронаже состоят 9258 семей, воспитывающих детей-инвалидов.