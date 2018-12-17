Пластиковые окна. Общие и технические характеристики

Каждая семья по статистике раз в 10 лет делает в доме ремонт, и как не крути когда-то приходится менять окна. Советские деревянные, отслужившие свой век рамы приходится заменить, и современная продукция как нельзя кстати. Срок службы пластика намного длительнее чем у дерева, так же почти исключается набухание от влаги и деформации при высыхании. На сайте https://olta.ua/products/okna/plastikovye-okna/ вы найдёте большой выбор пластиковых окон. Ведь что такое окно? По сути это барьер между уютной комнатой и непогодой за её пределами, что подразумевает элементарное пропускание солнечного света, и преграда для выхода тепла из помещения. Состоит данная деталь из нескольких составляющих:
1) стеклопакет (который разделяется на множество типов, в зависимости от пожелания заказчика, от климатических условий, и соответственно от финансов (чем больше листов и чем они толще, тем дороже)),
2) рама из металлопластикового профиля (качество зависит от добросовестности производителя и от количества камер в изделии),
3) раздвижные составляющие (створки, количество зависит от планировки),
4) штапики (удерживают стеклопакет)
5)уплотнители и фурнитура (также зависит непосредственно от нужд заказчика).
Установка.
Монтаж достаточно прост, так что с данной процедурой справиться легко.
Для этого потребуется стандартный набор инструментов, присутствующий практически в каждом доме.
1) дрель (требуется просверлить отверстия),
2) сверло (для крепления анкеров рамы к стене),
3) отвёртка или шуруповёрт (для прикручивания анкеров),
4) стамеска и шлифовальная машина (потребуется для зачистки и выравнивания стены перед установкой несущей профильной рамы),
5) строительный нож (подрезка углов пластика при не состыковке, и обрезка выступающей за допустимые размеры пены),
6) киянка (выравнивание рамы в один уровень со стеной),
7) лёгкий молоток для пластиковых штапиков (в большинстве случаев садятся «от руки», но бывает не лишним и постучать),
8) гидравлический уровень (либо лазерный, не имеет значения, вровень делать всё равно нужно),
9) «пистолет» для монтажной пены (кроме анкеров обязательно закрепить пеной, что и даст основной эффект герметичности между рамой и стеной).
В итоге: выравниваем поверхность стен, прикручиваем анкерами раму, вставляем стеклопакет, закрепляем крепящими составляющими, заливаем монтажной пеной пространство между рамой и стеной, а заканчиваем установкой подоконников.
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