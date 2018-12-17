Национальный роуминг отменят в России с 1 июня 2019 года

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Госдума 19 декабря приняла в третьем и окончательном чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Думы.
Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года. С этого времени абонент по фиксированной на своей территории цене оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.
"Данные изменения позволят жителям, в первую очередь, сэкономить на разговорах по телефону с жителями других регионов", - говорится в сообщении.
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