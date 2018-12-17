Двое мужчин погибли на пожаре в Сергачском районе Нижегородской области 19 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли на пожаре в Сергачском районе Нижегородской области 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Кошкарово поступило в 04:29. В результате пожара сгорел дом на площади 16 кв.метров. На месте пожара были обнаружены тела 51-летнего хозяина дома и его 37-летнего знакомого.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.