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Двое мужчин погибли на пожаре в Сергачском районе Нижегородской области 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Кошкарово поступило в 04:29. В результате пожара сгорел дом на площади 16 кв.метров. На месте пожара были обнаружены тела 51-летнего хозяина дома и его 37-летнего знакомого.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.
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