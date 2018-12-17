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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил челябинскому "Трактору" со счётом 2:3

20 декабря 2018 11:01  [87] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил челябинскому "Трактору" в матче, который состоялся в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде 19 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

В первом периоде "Трактор" с помощью гола Кристиана Томаса вышли вперёд – 1:0. Во втором отрезке Энди Миле сравнял счёт. На 54-й минуте "Трактор" вышел вперед после броска Ника Бэйлена, но к концу периода Роберт Саболич отправил шайбу в сетку, переведя игру в овертайм - 2:2. В рамках дополнительной пятиминутки шансы "Трактор" одержал победу с помощью гола Ильи Карпухина.

Заключительный домашний матч "Торпедо" в 2018 году состоится 21 декабря с лидером Восточной конференции - екатеринбургским "Автомобилистом".

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