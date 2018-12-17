Молодые нижегородские сельские специалисты теперь могут взять у государства пособие на жилье

Молодые нижегородские сельские специалисты теперь могут взять у государства пособие на жилье. Соответствующий закон одобрили депутаты Законодательного собрания (ОЗС) Нижегородской области на заседании 20 декабря.

В настоящее время в регионе действует ряд выплат молодым сельским специалистам. Эти выплаты направлены на то, что бы предотвратить снижение численности занятых в сельскохозяйственном производстве.

В Заксобрании пояснили, что в последние годы наблюдается снижение численности занятых в агропромышленном комплексе региона. В частности, в 2015 году таких работников было 25,8 тысяч человек, а в 2018 году - уже 22,3 тысячи человек. Остро не хватает агрономов, зоотехников, ветеринарных специалистов, инженеров.

Для привлечения молодых сотрудников в сельское хозяйство из бюджета области ежемесячно выплачивается 8 тысяч рублей (получившим высшее образование) и 6 тысяч рублей (получившим среднее профессиональное образование).

Еще 4 тысячи рублей выплачивается молодым работникам в течение двух лет. Речь идет о таких профессиях как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных.

Сегодня на заседании Законодательного собрания депутаты поддержали поправку, которая предусматривает альтернативный вариант получения данных пособий. Через год после трудоустройства его можно будет взять однократно в размере 300 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 210 тысяч рублей (со средним профессиональным образованием).

В этом случае пособие будет носить целевой характер - на приобретение, строительство жилья, погашение кредитов на эти цели. Также его можно направить на ремонт, газификацию жилого помещения.

Ежегодно в первые три года молодому специалисту с высшим образованием установлено пособие в 100 тысяч рублей, среднее профессиональное образование – 70 тысяч рублей.

"Если молодая семья приходит работать на сельхозпредприятие, то на двоих можно будет получить пособие до 600 тысяч рублей. Это серьезный взнос на ипотеку для решения жилищного вопроса. В целом закон создает хорошие стимулы для закрепления молодых специалистов в отрасли", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.