ПГК маршрутизировала перевозку грузов "Мордовцемента" Бизнес

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) маршрутизировал перевозку грузов "Мордовцемента" (входит в холдинг АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"). Об этом сообщает пресс-служба ПГК.

Перевозка грузов организована в составе технических маршрутов из Республики Мордовия на станции Куйбышевской и Горьковской железных дорог. В ПГК пояснили, что экономический эффект от маршрутизации в этом году уже превысил 3 млн рублей.

Технология предполагает формирование грузовых поездов из груженых цементовозов на путях общего пользования станции Нуя. Затем составы следуют до станций "Рузаевка", "Нижний Новгород-Сортировочный" и "Юдино" без переработки в пути следования.

"Комплекс мероприятий, который мы внедряем совместно с нашим партнером, сокращает время доставки грузов, ускоряет оборот вагона и в целом повышает качество использования подвижного состава. Маршрутизация интересна не только оператору и грузовладельцу, но и перевозчику. Для владельца инфраструктуры - это оптимальный метод перераспределения эксплуатационной нагрузки на сеть в условиях ограниченной пропускной и перерабатывающей способности участков и станций", - сказал директор нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Это уже вторая технология, реализованная Нижегородским филиалом ПГК, Горьковской железной дорогой и "Мордовцементом" на станции Нуя. В период высокого сезона (с мая по сентябрь) в этом направлении была организована маршрутная отправка порожних цементовозов. Это позволило сократить время нахождения подвижного состава в пути следования на 69 вагоно-часов и организовать дополнительную подачу под погрузку "Мордовцементу" 37 вагонов в сутки.

Всего с мая по ноябрь 2018 года специалисты филиала сформировали 35 маршрутов из порожних цементовозов и 74 – из груженых цементовозов и крытых вагонов.

Для справки:

"Мордовцемент" - крупнейший производитель цемента в России.

АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 115 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная - в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.