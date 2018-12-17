Земельные участки для ИЖС в Нижегородской области будут предоставляться многодетным семьям непосредственно в собственность Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли изменения в закон "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области" на заседании 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения приняты в двух чтениях. Они предусматривают, что земельные участки для индивидуального жилищного строительства будут предоставляться многодетным семьям непосредственно в собственность.

Как пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин, благодаря внесённым изменениям земельный участок сможет стать предметом залога в банке, и тогда многодетные семьи смогут взять кредит на постройку дома. "При этом из текста закона области исключаются нормы о необходимости заключения договора аренды земельных участков на время строительства индивидуального жилого дома", - отметил он.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов также подчеркнул, что поправки к закону предполагают, что участки будут предоставляться многодетным семьям сразу, без необходимости заключать договоры аренды. "Такую задачу при формировании законопроекта поставил перед министерством губернатор. Это позволит многодетным, в частности, отдавая земельные участки в залог, брать кредиты на постройку дома и, пользуясь в том числе материнским капиталом, строить комфортное жилье для своих семей", - пояснил он.

Законом также предусматривается право многодетных семей, состоящих на учете в целях получения земельного участка для ведения дачного хозяйства, в срок до 1 января 2020 года изменить целевое назначение испрашиваемого земельного участка – на участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества по выбору многодетной семьи с сохранением даты постановки на учет. При этом отмечается, что если семья не обратится с заявлением об изменении вида разрешенного использования в срок, то она останется на учете в целях получения участка для ведения садоводства.

СПРАВКА:

В целом по Нижегородской области по состоянию на 1 сентября 2018 года на учете стоит 4763 многодетные семьи. На учёте в региональном министерстве имущественных и земельных отношений, администрации городского округа город Бор и администрации города Нижний Новгород состоит 1,5 тысячи семей.