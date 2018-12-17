Нижегородцам запретили делать шумный ремонт после 20:00 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 20 декабря приняли во втором окончательном чтении закон, который запрещает делать шумный ремонт в многоквартирных домах после 20:00. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Ранее в будние дни запрещалось проводить шумные ремонтные работы с 22:00 до 07:00 часов, теперь же этот период изменили на время с 20:00 до 07:00 часов.

Новый закон также предусматривает изменение времени на шумные работы в выходные дни. Раньше в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни нельзя было шуметь с 23:00 до 10:00 часов, теперь запрет на шумные работы распространяется с 20:00 до 10:00.

Изменения обусловлены жалобами граждан на ремонт в соседских квартирах поздним вечером.