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Общество

Нижегородцам запретили делать шумный ремонт после 20:00

20 декабря 2018 13:47  [184] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 20 декабря приняли во втором окончательном чтении закон, который запрещает делать шумный ремонт в многоквартирных домах после 20:00. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Ранее в будние дни запрещалось проводить шумные ремонтные работы с 22:00 до 07:00 часов, теперь же этот период изменили на время с 20:00 до 07:00 часов.

Новый закон также предусматривает изменение времени на шумные работы в выходные дни. Раньше в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни нельзя было шуметь с 23:00 до 10:00 часов, теперь запрет на шумные работы распространяется с 20:00 до 10:00.

Изменения обусловлены жалобами граждан на ремонт в соседских квартирах поздним вечером.

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