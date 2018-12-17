Особенности изготовления бейджей

Бейджи - это своего рода визитная карточка учреждения, поэтому к их оформлению необходимо относится ответственно.

Бейдж условно можно считать идентификационной карточкой владельца. Благодаря ему можно рассчитывать на расширение деловых контактов и обеспечить узнаваемость конкретного человека, представляющего компанию. Кроме этого такие аксессуары значительной степени упрощают ритуал знакомства, исключая необходимость не всегда удобных вопросов. Заказать изготовление бейджей можно на различных материалах. Довольно широко используется плотная бумага или картон, которые впоследствии ламинируются. Это бюджетный вариант. Но более сильными считаются бейджи из металла и пластмассы.

Для изготовления металлических бейджей применяется алюминий и его сплавы. Это позволяет получать практичные изделия, отличающиеся высокими эстетическими качествами. Но при этом следует помнить, что такой материал может легко согнуться и на пластине, как следствие, останутся следы изломов. Изображение на металлические бейджи наносится, в большинстве случаев, с помощью сублимации. Это позволяет получить картинку очень высокого качества. Может также использоваться гравировка, то такой способ в значительной степени повышает стоимость изделий.

Пластиковые бейджи выглядят великолепно, но при этом отличаются меньшей стоимостью. Такие изделия могут изготавливаться в различных размерах. Использование для изображений полноцветной печати обеспечивает красивый внешний вид.

Ответственно следует отнестись к разработке дизайна бейджей. Изделие должно подчеркивать статус владельца. На нем должна легко читаться персональная информацию. Все данные должны быть корректными. Обычно на бейджах указывается название компании, ФИО и должность. Оформление должно соответствовать корпоративному стилю. При этом следует помнить, что яркие цвета способны привлечь внимание, но, как правило, затрудняют чтение информации. Поэтому предпочтение следует отдавать минималистическом оформлению.

Широко используются бейджи с окном. Они являются оптимальным вариантом для корпоративного использования. В таких изделиях предусмотрена возможность вставка любой информации о сотруднике. То есть, данные бейджи не являются именными, что позволяет минимизировать расходы на их изготовление.

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