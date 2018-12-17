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Общество

Более 60 детей из Нижегородской области получили приглашения на Кремлёвскую ёлку от депутата ЗС НО Сергея Зуденкова

20 декабря 2018 14:46  [136] Общество

Фото: ЗС НО

Более 60 детей из Нижегородской области получили приглашения на Кремлёвскую ёлку от депутата регионального Законодательного собрания Сергея Зуденкова. Об этом сообщает пресс-служба депутата 20 декабря 2018 года.

Приглашения на новогоднее представление в Нижегородский кремль получили 65 детей из Городецкого, Сокольского и Чкаловского районов.

"Депутатская елка" пройдет в Кремлевском концертном зале 26 декабря в 12-й раз. Ее с 2007 года организуют депутаты Законодательного собрания Нижегородской области – члены фракции "Единая Россия" - для детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских домов, реабилитационных центров, а также победителей различных конкурсов.

Как сообщается в пресс-релизе, в 2018 году около тысячи юных жителей области в возрасте до 12 лет увидят новогоднюю музыкальную сказку "Я сам! или Дед Мороз, помоги!". Малышей и подростков ждут конкурсы, загадки и розыгрыши от Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки.

"Новый год и Рождество – любимые зимние праздники, пора чудес и волшебства. Пусть в наступающем 2019-м сбудутся заветные мечты всех нижегородских мальчишек и девчонок, а новогодние представления, на которых они побывают, подарят новых друзей и отличное настроение!" - сказал Сергей Зуденков.

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